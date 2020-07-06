В Ізраїлі влада відновлює жорсткий карантин через збільшення кількості інфікованих COVID-19. Прем’єр країни навіть назвав інфекцію "чумою, що швидко поширюється". Відтак, в Ізраїлі знову закривають бари та клуби, забороняють відвідини басейнів та масові заходи.

Рішення посилити карантин уряд Ізраїлю прийняв 6 липня, передає The Jerusalem Post. Воно набуває чинності негайно.

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Які обмеження відновлюють в Ізраїлі:

Зали для проведення заходів, клуби та бари будуть закриті;

У ресторанах можна перебувати 20 особам водночас всередині та до 30 – зовні;

У синагогах нараз можуть перебувати 19 осіб;

Спортивні зали та громадські басейни закрили;

Культурні заходи заборонили;

Організовані спортивні заходи можна проводити без вболівальників;

У готелях – клуби і бари закриті, готельні ресторани – не більше 20 осіб всередині;

Літні табори закриті для дітей з четвертого класу;

Громадський транспорт: 20 осіб на автобус, з відкритими вікнами і без кондиціонера;

Збиратися можна до 20 осіб, на відстані у 2 метри один від одного, з масками;

В урядових установах 30% персоналу обов'язково повинні працювати з дому.

Ми зобов'язані боротися з епідемією COVID-19 на місцях. Чума поширюється – це ясно як божий день. Кількість хворих різко зростає з кожним днем, а разом з ним і кількість тяжко хворих пацієнтів,

– заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

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