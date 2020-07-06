Израиль возобновляет жесткий карантин из-за вспышки COVID-19: закрывают бары, клубы, спортзалы
В Израиле власть возобновляет жесткий карантин из-за увеличения количества инфицированных COVID-19. Премьер страны даже назвал инфекцию "быстро распространяющейся чумой". Следовательно, в Израиле снова закрывают бары и клубы, запрещают посещение бассейнов и массовые мероприятия.
Рішення посилити карантин уряд Ізраїлю прийняв 6 липня, передає The Jerusalem Post. Воно набуває чинності негайно.
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Які обмеження відновлюють в Ізраїлі:
- Зали для проведення заходів, клуби та бари будуть закриті;
- У ресторанах можна перебувати 20 особам водночас всередині та до 30 – зовні;
- У синагогах нараз можуть перебувати 19 осіб;
- Спортивні зали та громадські басейни закрили;
- Культурні заходи заборонили;
- Організовані спортивні заходи можна проводити без вболівальників;
- У готелях – клуби і бари закриті, готельні ресторани – не більше 20 осіб всередині;
- Літні табори закриті для дітей з четвертого класу;
- Громадський транспорт: 20 осіб на автобус, з відкритими вікнами і без кондиціонера;
- Збиратися можна до 20 осіб, на відстані у 2 метри один від одного, з масками;
- В урядових установах 30% персоналу обов'язково повинні працювати з дому.
Ми зобов'язані боротися з епідемією COVID-19 на місцях. Чума поширюється – це ясно як божий день. Кількість хворих різко зростає з кожним днем, а разом з ним і кількість тяжко хворих пацієнтів,
– заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
Що відомо про коронавірус в Ізраїлі:
- Станом на 6 липня там виявили 30 162 випадки коронавірусної інфекції, померли 332 людей.
- За останню добу у країні різко зросла кількість нових хворих – на 204 випадки, один – смертельний.
- Одужали від хвороби в Ізраїлі загалом 17 974 людини.