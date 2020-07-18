Уряд Ізраїлю посилив карантин через спалах коронавірусу в країні. Відтепер під час кожних вихідних будуть зачинені всі ресторани, кафе, бари, розважальні заклади та туристичні пам’ятки.

Уряд Ізраїлю не повідомив, коли зніме ці обмеження, пише dpa.

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По всій країні під час кожних вихідних, що тривають від вечора п'ятниці до заходу сонця у суботу, будуть зачинені:

торгово-розважальні центри,

магазини,

бібліотеки,

ринки під відкритим небом,

музеї,

туристичні пам’ятки,

пляжі.

Винятками у цьому переліку стали продовольчі магазини та аптеки. Водночас обмежень на пересування не буде.

Серед інших змін:

спортзали та фітнес-клуби знову будуть зачинені,

ресторани і кафе зможуть працювати лише на винос або в режимі доставки.

Зміни про посилення карантину прийняв уряд, наступне слово за парламентом.

Зауважимо, що нові обмеження різко розкритикували опозиційні політики. Місцеві ЗМІ повідомляють, що деякі власники ресторанів погрожують не дотримуватися нових норм.

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