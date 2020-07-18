У Польщі влада на початку червня дозволила проводити вечілля з обмеженою кількість гостей – не більше як 150 осіб. Втім за півтора місяці одразу 29 свят завершилися спалахами коронавірусу.

Всього захворіла 351 людина, а ще 2 тисячі 333 гостей були змушені самоізолюватися, повідомляє RMF24.

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Особливість такої великої кількості ізольованих полягає в тому, що на весіллі дуже важко встановити, хто саме контактував з хворим. Тож після виявлення спалаху всі гості змушені самоізолюватися до встановлення всіх обставин.

В уряді Польщі вважають, що спалахи коронавірусу пов'язані з тим, що на весіллях люди дуже рідко продовжують дотримуватися санітарних обмежень.

З загальної кількості у 29 спалахів найбільше таких трапилося в Малопольському воєводстві. Там у чотирьох повітах поки рекомендують утриматися від святкування весіль.

Крім того, полякам рекомендують, якщо вже дуже потрібно проводити весілля під час пандемії, то робити це на свіжому повітрі. Також людям з групи ризику радять скоротити час перебування на святкуванні.

Коронавірус у Польщі: коротко