У Польщі 29 весіль закінчилися спалахами коронавірусу: деталі
У Польщі влада на початку червня дозволила проводити вечілля з обмеженою кількість гостей – не більше як 150 осіб. Втім за півтора місяці одразу 29 свят завершилися спалахами коронавірусу.
Всього захворіла 351 людина, а ще 2 тисячі 333 гостей були змушені самоізолюватися, повідомляє RMF24.
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Особливість такої великої кількості ізольованих полягає в тому, що на весіллі дуже важко встановити, хто саме контактував з хворим. Тож після виявлення спалаху всі гості змушені самоізолюватися до встановлення всіх обставин.
В уряді Польщі вважають, що спалахи коронавірусу пов'язані з тим, що на весіллях люди дуже рідко продовжують дотримуватися санітарних обмежень.
З загальної кількості у 29 спалахів найбільше таких трапилося в Малопольському воєводстві. Там у чотирьох повітах поки рекомендують утриматися від святкування весіль.
Крім того, полякам рекомендують, якщо вже дуже потрібно проводити весілля під час пандемії, то робити це на свіжому повітрі. Також людям з групи ризику радять скоротити час перебування на святкуванні.
Коронавірус у Польщі: коротко
- Станом на 18 липня в Польщі вже 39 тисяч 746 людей захворіли на коронавірус. Це 44 показник у світі й значно менше, ніж, наприклад, у сусідній Україні.
- За останню добу в Польщі зафіксували 339 випадків. Всього в країні від коронавірусу померли 1 тисяча 618 людей, а це дещо більше, ніж в Україні. Втім майже 30 тисяч хворих вже одужали.