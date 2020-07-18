В Ірані на коронавірус могли захворіти 25 мільйонів людей – це більше, ніж загалом у світі
Президент Ірана Хасан Роухані заявив, що за оціночними даними, від початку пандемії в його державі на коронавірус могли захворіти близько 25 мільйонів людей. Говоров він це 18 липня, коли кількість хворих у всьому світі лише трохи перевищила 14 мільйонів.
Президент Ірану погодився на нове дослідження міністерства охорони здоров'я, в яке припускає безпрецедентно високу кількість випадків зараження, повідомляє казахська служба "Радіо Свобода".
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За нашими оцінками, до теперішнього часу близько 25 мільйонів іранців заразилися цим вірусом і близько 14 тисяч людей загинули,
– заявив Хасан Роухані.
Він також зауважив, що в доповіді МОЗ є інформація про те, що ще близько 30 – 35 мільйонів громадян Ірану перебувають у групі ризику.
"За увесь час вже понад 200 тисяч осіб були госпіталізовані. Втім вже в найближчі місяці ця кількість подвоїться", – переконаний президент Ірану.
Водночас він не пояснив, на чому базуються такі очіночні дані. Доповідь Міністерства охорони здоров'я на цю тему не публікували.
Коронавірус в Ірані й світі: коротко
- Офіційно станом на вечір 18 липня у світі зафіксували 14 мільйонів 126 тисяч випадків хвороби на коронавірус. З них всього трохи більше як 271 тисяча – в Ірані.
- Водночас офіційна кількість жертв коронавірусу в усьому світі налічує 598 тисяч людей, а в Ірані – майже 14 тисяч людей.