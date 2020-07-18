Президент Ірана Хасан Роухані заявив, що за оціночними даними, від початку пандемії в його державі на коронавірус могли захворіти близько 25 мільйонів людей. Говоров він це 18 липня, коли кількість хворих у всьому світі лише трохи перевищила 14 мільйонів.

Президент Ірану погодився на нове дослідження міністерства охорони здоров'я, в яке припускає безпрецедентно високу кількість випадків зараження, повідомляє казахська служба "Радіо Свобода".

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За нашими оцінками, до теперішнього часу близько 25 мільйонів іранців заразилися цим вірусом і близько 14 тисяч людей загинули,

– заявив Хасан Роухані.

Він також зауважив, що в доповіді МОЗ є інформація про те, що ще близько 30 – 35 мільйонів громадян Ірану перебувають у групі ризику.

"За увесь час вже понад 200 тисяч осіб були госпіталізовані. Втім вже в найближчі місяці ця кількість подвоїться", – переконаний президент Ірану.

Водночас він не пояснив, на чому базуються такі очіночні дані. Доповідь Міністерства охорони здоров'я на цю тему не публікували.

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