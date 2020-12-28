В Иране заявили, что все же передали отчет Украине относительно авиакатастрофы МАУ: детали
В Министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что все же предоставили Украине технический отчет касаемо пассажирского самолета МАУ. Там говорится о причинах авиакатастрофы над Тегераном.
Представители Ирана настаивают, что документ передали в онлайн-формате. Об этом сообщает IRNA.
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Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что отчет по катастрофе МАУ предоставили как Украине, так и другим сторонам.
В частности, это сделала организация гражданской авиации, которая отвечает за технические вопросы.
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Технический отчет Ирана: коротко
- Иранские СМИ 22 декабря 2020 года сообщили, что организация гражданской авиации Ирана опубликовала технический отчет об авиакатастрофе МАУ. Там отметили, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
- Зато в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ничего не получили.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс переговоров Украины и Ирана по авиакатастрофе затянулся.
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