В Ірані заявили, що таки передали звіт Україні щодо авіакатастрофи МАУ: деталі
У Міністерстві закордонних справ Ірану повідомили, що таки надали Україні технічний звіт щодо пасажирського літака МАУ. Там мовиться про причини авіакатастрофи над Тегераном.
Представники Ірану наполягають, що документ передали в онлайн-форматі. Про це повідомляє IRNA.
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Представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде зазначив, що звіт щодо катастрофи МАУ надали як Україні, так й іншим сторонам.
Зокрема, це зробила організація цивільної авіації, яка відповідає за технічні питання.
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Технічний звіт Ірану: коротко
- Іранські ЗМІ 22 грудня 2020 року повідомили, що організація цивільної авіації Ірану опублікувала технічний звіт про авіакатастрофу МАУ. Там зазначили, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- Натомість у Міністерстві закордонних справ України заявили, що нічого не отримали.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що процес переговорів України та Ірану щодо авіакатастрофи затягнувся.
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