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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Иранка имитировала роды, чтобы въехать в Украину, – Госпогранслужба

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В больнице разоблачили обман, пограничники собираются отправить иранскую семью домой
В больнице разоблачили обман, пограничники собираются отправить иранскую семью домой / zn.ua

В аэропорту "Киев" беременная иранка имитировала роды после запрета въезда ее семьи в Украину. Женщину отправили в больницу, где обнаружили обман

Об этом в комментарии "Громадскому" сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

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Все указывало на то, что едут с целью остаться здесь нелегально. А учитывая то, что жена беременная на последних неделях, соответственно они хотят ребенка рожать здесь, чтобы было проще легализоваться в Украине,
– заявил он.

Отмечается, что пограничники не пропустили семью из-за того, что она не смогла подтвердить цель своего путешествия. Поскольку Иран является страной миграционного риска, в аэропорту детально изучали все обстоятельства визита этой семьи в страну.

По словам Слободяна, женщина начала имитировать роды после того, как им отказали во въезде. Пограничники вызвали женщине скорую, которая отвезла ее в больницу. Медики разоблачили обман и сообщили, что угрозы преждевременных родов нет, женщина чувствует себя хорошо.

Муж и ребенок, который прибыл с родителями, на время госпитализации матери, остались в аэропорту. Если женщина и дальше будет в стабильном состоянии – ее вернут в аэропорт и впоследствии отправят в Иран за счет авиакомпании, которой они прилетели.

Теги: Новости Украины Иран Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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