Іранка імітувала пологи, щоб в'їхати в Україну, – Держприкордонслужба

В аеропорту "Київ" вагітна іранка імітувала пологи після заборони в'їзду її сім'ї до України. Жінку відправили до лікарні, де виявили обман

Про це у коментарі "Громадському" повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

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Усе вказувало на те, що їдуть з метою залишитися тут нелегально. А зважаючи на те, що дружина вагітна на останніх тижнях, відповідно вони хочуть дитину народжувати тут, аби було простіше легалізуватися в Україні,

– заявив він.

Зазначається, що прикордонники не пропустили родину через те, що вона не змогла підтвердити мету своєї подорожі. Оскільки Іран є країною міграційного ризику, в аеропорту детально вивчали всі обставини візиту цієї родини до країни.

За словами Слободяна, жінка почала імітувати пологи після того, як їм відмовили у в’їзді. Прикордонники викликали жінці швидку, яка відвезла її до лікарні. Медики викрили обман і повідомили, що загрози передчасних пологів немає, жінка почувається добре.

Чоловік та дитина, яка прибула з батьками, на час госпіталізації матері, залишилися в аеропорту. Якщо жінка й надалі буде у стабільному стані – її повернуть до аеропорту та згодом відправлять до Ірану за кошт авіакомпанії, якою вони прилетіли.