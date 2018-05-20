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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росіянин намагався потрапити в Україну за паспортом громадянина Литви

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Росіянин намагався потрапити в Україну за паспортом громадянина Литви
Росіянин намагався потрапити в Україну за паспортом громадянина Литви / Фото з відкритих джерел

У суботу, 19 травня, у пункті пропуску "Бориспіль" під час оформлення пасажирів рейсу, які прилетіли із Барселони, прикордонники виявили громадянина Росії, який подав на перевірку паспорт громадянина Литви.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. 

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У ході перевірки особи встановлено, що документ містить ознаки часткової підробки, а саме – заміну сторінки з установчими даними. Також з’ясувалося, що росіянин придбав фальшивий паспорт у Росії за 3000 доларів США,
– йдеться у повідомленні.

Наразі на іноземця складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 та відмовлено в пропуску через державний кордон.

Теги: Новини Росії Новини України Держприкордонслужба Литва
Джерело: 24 Канал
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