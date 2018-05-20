Россиянин пытался попасть в Украину по паспорту гражданина Литвы

В субботу, 19 мая, в пункте пропуска "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, которые прилетели из Барселоны, пограничники обнаружили гражданина России, который подал на проверку паспорт гражданина Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Читайте также: Россия запретила жителям оккупированного Донбасса въезжать на свою территорию в период ЧМ-2018

В ходе проверки личности установлено, что документ содержит признаки частичной подделки, а именно – замену страницы с установочными данными. Также выяснилось, что россиянин приобрел фальшивый паспорт в России за 3 тысячи долларов США,

– говорится в сообщении.

Сейчас на иностранца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 и отказано в пропуске через государственную границу.