Украина и Иран обсудят последнюю компенсацию государства за сбивание самолета МАУ в небе над Тегераном. Для этого иранская делегация специально посетит Украину в течение 29 – 30 июля.

О подготовке к визиту делегации Ирана глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил во время своей пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Важно Самолет МАУ сбили ракеты, которые запустили с территории Ирана, – представитель МИД

Мы пригласили иранскую делегацию в Киев и ценим, что они приняли приглашение. Они будут здесь в течение 29 – 30 июля. Конкретная сумма компенсаций станет ясна по результатам переговоров,

– рассказал глава МИД.

Перед этим во Франции провели расшифровку черных ящиков самолета с участием международных и украинских экспертов. Результаты показали, что самолет потерпел катастрофу в результате попадания двух ракет.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Недавно в Иране заявили, что трагедия могла произойти из-за ошибки системы ПВО. Самолет распознали, как объект движется к Тегерану, а не наоборот.

Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / инфографика 24 канала