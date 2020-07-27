Україна й Іран обговорять компенсацію останньої держави за збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Для цього іранська делегація спеціально відвідає Україну впродовж 29 – 30 липня.

Про підготовку до візиту делегації Ірану глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив під час своєї пресконференції з польським колегою Яцеком Чапутовичем.

Важливо Літак МАУ збили ракети, які запустили з території Ірану, – представниця МЗС

Ми запросили іранську делегацію в Київ і цінуємо, що вони прийняли запрошення. Вони будуть тут впродовж 29 – 30 липня. Конкретна сума компенсацій стане зрозумілою за результатами переговорів,

– розповів глава МЗС.

Перед цим у Франції провели розшифрування чорних скриньок літака за участі міжнародних й українських експертів. Його результати показали, що літак зазнав катастрофи внаслідок влучання двох ракет.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.



Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу