Об этом на ютубе 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он ссылается на предпринимателя и владельца бизнеса по производству беспилотников Владимира Яценко. Тот обещает, что через некоторое время украинские специалисты разработают собственные ударные дроны-камикадзе в ответ на иранские дроны.

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Жданов заметил – многие люди, занимающиеся аэроразведкой, утверждают, что можно было бы производить сравнительно недорогие дроны-камикадзе вместо дорогостоящих ракет. Они могли бы изрядно бомбить военные цели на территории России.

Они говорят, что можно было бы вместо дорогих и больших ракет сотнями и тысячами "клепать" эти дроны-камикадзе, несущие по 20-30 килограммов взрывчатки. И можно было бы просто забомбить дронами вплоть до Урала. Мы на собственной коже выяснили, что такие дроны более или менее эффективно преодолевают систему ПВО,

– отметил Жданов.

Будет удар по Красной площади

Как отмечает Жданов, специалисты с предприятия Владимира Яценко уже тщательно изучают иранские беспилотники. Они буквально разобрали все запчасти, чтобы понять, как дрон работает.

Сам предприниматель азартно предупреждает оккупантов – пусть они подметают Красную площадь, потому что через несколько месяцев там может быть горячо. В ответ на 6 иранских дронов украинцы смогут ответить, условно, 60 беспилотниками собственного производства.

Жданов со ссылкой на Яценко отметил, что корпус иранских беспилотников был разработан именно в Иране. А вот электроны создавали под заказ на заводе в Китае. Кроме того, там обнаружили американские чипы и другие компоненты, которые Иран получил вне эмбарго из США.

Специалисты надеются, что снимут серийные номера с этих чипов, а все компоненты передадут соответствующим специалистам из США, которые уже будут изучать, как именно Ирану удалось обойти санкции. Жданов предполагает, что американские компании могли продавать чипы китайским заводам. А там все уже передавалось в Иран.

Жданов о предстоящем ответе Украины на иранские беспилотники: смотрите видео

Добавим, как рассказала глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, впервые российские оккупанты применили иранские дроны-камикадзе еще 20 сентября. С того времени на Юге украинским военным удалось сбить 49 таких беспилотников.

Несмотря на это, 24 раза оккупанты попадали с помощью таких дронов. Но попадания не всегда были результативными. Да, некоторые дроны падали в воду или в береговую линию.