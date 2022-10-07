Про це на ютубі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він посилається на підприємця та власника бізнесу з виробництва безпілотників Володимира Яценка. Той обіцяє, що через певний час українські спеціалісти розроблять власні ударні дрони-камікадзе у відповідь на іранські дрони.

До теми Наскільки небезпечні іранські дрони: Жданов розповів, як вони вплинуть на ситуацію на фронті

Жданов зауважив – багато людей, які займаються аеророзвідкою, стверджують, що можна було б виробляти порівняно недорогі дрони-камікадзе замість коштовних ракет. Вони могли б добряче бомбити військові цілі на території Росії.

Вони кажуть, що можна було б замість дорогих і великих ракет сотнями й тисячами "кліпати" ці дрони-камікадзе, які несуть по 20-30 кілограмів вибухівки. І можна було б просто забомбити дронами аж до Уралу включно. Ми на власній шкірі вияснили, що такі дрони більш-менш ефективно долають систему ППО,

– зазначив Жданов.

Буде удар по Червоній площі

Як наголошує Жданов, спеціалісти з підприємства Володимира Яценка вже ретельно вивчають іранські безпілотники. Вони буквально розібрали все запчастини, щоб зрозуміти, як дрон функціонує.

Сам підприємець азартно попереджає окупантів – нехай вони підмітають Червону площу, бо через кілька місяців там може бути гаряче. У відповідь на 6 іранських дронів українців зможуть відповісти, умовно, 60 безпілотниками власного виробництва.

Жданов з посиланням на Яценка зазначив, що корпус іранських безпілотників розробили саме в Ірані. А-от електроні створювали під замовлення на заводі в Китаї. Крім того, там знайшли американські чіпи та інші компоненти, які Іран отримав поза ембарго зі США.

Спеціалісти сподіваються, що знімуть серійні номери з цих чіпів, а всі компоненти передадуть до відповідних спеціалістів зі США, які вже вивчатимуть, як саме Ірану вдалося обійти санкції. Жданов припускає, що американські компанії могли продавати чіпи китайським заводам. А там усе вже передавалося до Ірану.

Жданов про майбутню відповідь України на іранські безпілотники: дивіться відео

Додамо, як розповіла очільниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, вперше російські окупанти застосували іранські дрони-камікадзе ще 20 вересня. З того часу на Півдні українським військовим вдалося збити 49 таких безпілотників.

Попри це, 24 рази окупанти влучали за допомогою таких дронів. Але попадання не завжди були результативними. Так, деякі дрони падали у воду або в берегову лінію.