США уже намекнули Ирану

Наше государство и его партнеры ищут способы повлиять на Иран, чтобы прекратить продажу этого оружия оккупантам. Украина может сделать это в меньшей степени, а вот у Соединенных Штатов действительно есть возможность помешать сотрудничеству Ирана и России. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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По его словам, США уже показали целый ряд событий в этом контексте – дважды Израиль наносил удары по цехам сборки на территории Сирии, однажды был уничтожен военно-транспортный самолет с готовой продукцией. Кроме того, недавно ликвидировали 2 высокопоставленных военных Корпуса стражей Исламской революции, один из которых, по некоторым данным, занимался контролем за поставкой готовых дронов в Россию.

То есть более чем красноречиво намекнули Ирану,

– заметил Тизенгаузен.

Тегеран должен взвесить доходы и убытки

Политтехнолог объяснил, что, используя войну России против Украины, Иран распиарил свои дроны на весь мир. Пока 24 страны так или иначе ведут с ним переговоры о покупке дронов, и не только шахидов.

Следовательно, если сейчас создать для Ирана такие условия, при которых прибыль от продаж оружия России будет намного меньше, чем санкционные потери, не говоря уже о военном ударе, то Тегеран может сильно задуматься о целесообразности сотрудничества с Россией.

"Понятно, что Россия уступила часть влияния в Сирии, но Ирану можно создать такие условия, что он откажется от продаж дронов и ракет России. И США вместе с партнерами вполне способны это сделать", – подытожил Борис Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен о возможностях влияния на Иран: смотрите видео

Россия может получить ракеты от Ирана уже в ноябре

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия уже в ноябре может получить от Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. Соответственно, уже в следующем месяце оккупанты могут начать использовать их для ударов по Украине.

Это оружие значительно опаснее иранских шахидов и даже ракет российского производства, поскольку они характеризуются высокой точностью и скоростью. Более того, эти ракеты могут и достаточно далеко стрелять – они имеют дальность от 300 до 700 километров.