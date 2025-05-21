Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, разрушительная сила обновленных "Шахедов" существенно возросла. И это направлено как против гражданских, так и против военных.

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Что известно о новых "Шахедах"

Как отметил Коваленко, "Шахед" с комбинированной боевой частью в 90 килограммов может пробить этаж дома или разрушить определенные укрепления. Российские оккупанты продолжают заниматься терроризмом и запугивать украинцев.

Россияне используют "Шахеды" не только для ударов по гражданской инфраструктуре, но и для военных целей. Его эффективность для поражения военных целей достаточно мала – 10-15%. Поэтому они пошли в сторону массовости. Создаются больше пусковых площадок. Используют тактику налетов "роем", чтобы пробить ПВО,

– отметил Коваленко.

Россия сделала ставку на "Шахеды", что позволяет им экономить ракеты. Фактически страна-агрессор получает больше возможностей для террора украинцев. А те же Соединенные Штаты фактически игнорируют ежедневные удары "Шахедов" по Украине.

Добавим, по данным издания Defence Express, россияне начали устанавливать на "Шахеды" комбинированные боевые части весом в 90 килограммов. Одна из этих боевых частей имеет кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательное действие.

Кроме того, Россия фактически каждый день запускает "Шахеды" по Украине. В ночь на 21 мая оккупанты ударили 76 различными беспилотниками.