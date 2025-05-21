Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, руйнівна сила оновлених "Шахедів" суттєво зросла. І це спрямовано як проти цивільних, так і проти військових.

До теми З'явилося перше відео, на якому дрон-перехоплювач знищує "Шахед"

Що відомо про нові "Шахеди"

Як наголосив Коваленко, "Шахед" з комбінованою бойовою частиною у 90 кілограмів може пробити поверх будинку чи зруйнувати певні укріплення. Російські окупанти продовжують займатися тероризмом та залякувати українців.

Росіяни використовують "Шахеди" не лише для ударів по цивільній інфраструктурі, але й для військових цілей. Його ефективність для ураження військових цілей досить мала – 10-15%. Тому вони пішли в бік масовості. Створюються більше пускових майданчиків. Використовують тактику нальотів "роєм", щоб пробити ППО,

– зазначив Коваленко.

Росія зробила ставку на "Шахеди", що дозволяє їм економити ракети. Фактично країна-агресорка отримує більше можливостей для терору українців. А ті ж Сполучені Штати фактично ігнорують щоденні удари "Шахедів" по Україні.

Додамо, за даними видання Defence Express, росіяни почали встановлювати на "Шахеди" комбіновані бойові частини вагою у 90 кілограмів. Одна з цих бойових частин має кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальну дію.

Крім того, Росія фактично кожного дня запускає "Шахеди" по Україні. В ніч на 21 травня окупанти вдарили 76 різними безпілотниками.