Про це мовиться у звіті американського Інституту вивчення війни. Загалом ворог застосовує "Шахеди" для атаки України майже щоночі.

До теми У Київській та низці областей – повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"

Що відомо про нову модернізацію "Шахедів" росіянами

У звіті ISW наводиться інформація від військовослужбовця мобільного підрозділу протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Військовий підкреслив, що російські безпілотники "Шахед" спочатку характеризувалися низькою швидкістю, обмеженою маневровістю і здатністю літати на малих висотах. Однак, за його словами, нещодавня модернізація компонентів російських безпілотників покращила їхні характеристики, що дозволило дронам літати швидше та на більших висотах.

Як повідомляє захисник, у відповідь на ці досягнення українські мобільні вогневі групи також вдосконалили своє обладнання і тактику, успішно протидіючи ворожим БпЛА.

До слова, в Україні вночі 14 жовтня росіяни вперше за 48 днів не атакували Україну "Шахедами". Водночас у Повітряних силах не коментували, з чим може бути пов'язане раптове затишшя з боку окупантів.