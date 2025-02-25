Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада прекратила полномочия нардепа Кормышкиной

Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Украины Кормышкиной Ирины. В отличие от многих, она лично выступила перед сложением мандата,

– написал Железняк.

По его данным, отставку Кормышкиной поддержали 246 парламентариев. Таким образом в Раде остается 400 народных депутатов.

При этом в коалиции 231 депутат.

Железняк добавил, что Кормышкину может заменить в Верховной Раде один из кандидатов, идущих следующими в партийном списке: Инна Сверба, Сергей Мельник или Юлия Палийчук. Последняя, по словам Железняка, уже отказалась идти в Раду.

Напомним, что в октябре прошлого года нардепу Ирине Кормышкиной сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен.