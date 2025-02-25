Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада припинила повноваження нардепа Кормишкіної

Рада підтримала припинення повноважень народного депутата України Кормишкіної Ірини. На відміну від багатьох, вона особисто виступила перед складанням мандату,

– написав Железняк.

За його даними, відставку Кормишкіної підтримали 246 парламентарів. Таким чином у Раді залишається 400 народні депутати.

При цьому у коаліції 231 депутат.

Железняк додав, що Кормишкіну може замінити у Верховній Раді один з кандидатів, що йдуть наступними в партійному списку: Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук. Остання, за словами Железняка, вже відмовилась йти в Раду.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року нардепці Ірині Кормишкіній повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень.