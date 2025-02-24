Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради.

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Ірина Кормишкіна складе мандат

У проєкті постанови зазначається, що його внесли на розгляд парламенту члени комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

Припинити депутатські повноваження Ірини Кормишкіної пропонується у зв'язку з особистою заявою нардепки про складання нею депутатського мандата.

Нагадаємо, 7 жовтня 2024 року правоохоронці висунули нардепці підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень. Згодом суд ухвалив рішення про особисту поруку. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру – тоді йшлося про внесення недостовірних даних до електронної декларації про майно. За даними слідства, Ірина Кормишкіна у 2023 році не задекларувала житловий будинок, у якому вона мешкає. Також вона не внесла відомості про земельні ділянки поблизу Одеси вартістю понад 17 мільйонів гривень, що придбані коштом необґрунтованих активів.

21 лютого стало відомо, що депутатка подала заяву про складання мандата.