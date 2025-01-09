Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ та САП. Зазначається, що наразі триває досудове розслідування, також встановлюються інші особи причетні до злочинів.

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В чому підозрюють Ірину Кормишкіну

За даними слідства, Ірина Кормишкіна у 2023 рік не задекларувала житловий будинок, у якому вона мешкає. Також вона не внесла відомості про земельні ділянки поблизу Одеси вартістю понад 17 мільйонів гривень, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.

Кормишкіній повідомили про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції".

Зауважимо, що факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 мільйонів гривень перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і НАБУ,

– додали в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Важливо! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що 16 жовтня Ірині Кормишкіній вже оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, якими вона начебто заволоділа у 2021 – 2022 роках. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.