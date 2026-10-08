Экс-заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра вышла из СИЗО

Бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра вышла из-под стражи после внесения залога. Ее освобождение состоялось 8 октября.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об освобождении Мудрой?

Ранее в Высшем антикоррупционном суде подтвердили, что за Мудрую внесли залог в полном объеме – 20 миллионов гривен. После этого она получила возможность выйти из СИЗО.

На уточняющий вопрос о Марии Скабалланович, которая внесла почти 2,5 миллиона гривен залога, адвокат Мудрой не стал раскрывать подробности. Он отметил, что все комментарии будут предоставлены позже, поскольку Мудра только что вышла из СИЗО.

Ранее защита Мудрой заявляла о трудностях с внесением залога, поэтому она некоторое время оставалась под стражей.

25 августа ВАКС избрал для экс-заместительницы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью выхода под залог в размере 20 миллионов гривен. 2 сентября Апелляционная палата ВАКС не изменила решение суда первой инстанции.

Напомним, НАБУ и САП в августе заявили о двух спецоперациях – "Форест Гамп" и "Фемида". В первом деле следствие заявило о преступной организации, которая якобы взяла под контроль государственный Sense Bank и легализовала 150 миллионов гривен для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

В рамках операции "Фемида" правоохранители разоблачили организацию, которую подозревают в рейдерстве и незаконном завладении активами на сотни миллионов гривен. Всего в двух расследованиях фигурируют 10 человек, среди которых Ирина Мудра, Максим Микитась, Вадим Столар и Валентин Елизаров.