Российские официальные издания сообщают, что женщина тяжело болела. У нее якобы был рак, передает 24 Канал.

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Что известно об Ирине Подносовой?

Ирина Подносова была единственной женщиной – председателем Верховного суда России. На эту должность ее назначили 17 апреля 2024 года. С июля 2020 года женщина была заместителем председателя Верховного суда и председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове, в 1975 году окончила юрфак Ленинградского государственного университета. Она училась на одном курсе с Владимиром Путиным.

С 1990 по 2013 год Подносова была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а затем его председателем.

В 2013–2018 годах она стала заместителем, а после председателем Ленинградского областного суда;

С сентября 2018 года до июля 2020 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В арбитражных судах она ранее не работала. РосСМИ со ссылкой на источники писали, что в судебной системе Подносова считается очень влиятельным человеком, "поскольку все понимают, кто за ней стоит".

Заметим, что предшественник Подносовой – 80-летний Вячеслав Лебедев – умер 23 февраля 2024 года. Он возглавлял Верховный суд более 30 лет, став председателем еще во времена РСФСР. При нем Россия достигла исторического минимума оправдательных приговоров по уголовным делам.

В период работы в Московском городском суде в середине 1980-х Лебедев участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам по "антисоветской" деятельности.

Напомним, что с начала 2022 года до середины 2025 года в России произошло по меньшей мере 34 загадочные смерти высокопоставленных чиновников и бизнесменов, большинство из которых работали в стратегически важных отраслях.