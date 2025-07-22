В результате удара по Курщине в начале июля погиб почти весь командный состав 155-й бригады морской пехоты. Тогда же была ликвидирована "самая жирная цель" по должности c начала полномасштабного вторжения – заместитель командующего военно-морского флота России генерал-майор Михаил Гудков, передает 24 Канал.

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На концерте Кобзона – новый зритель

Теперь россияне жалуются о потере еще одного генерал-майора. Новоиспеченного зрителя на концерте Кобзона зовут Александр Корнев. Он был командующим 7-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил России. Отмечается, что Корнев отправился в ад "при выполнении боевого задания". Эту фразу враг традиционно использует для "замыливания" потерь среди командиров.

Заметим, что военнослужащие подразделений дивизии, которую возглавлял Корнев, причастны к военным преступлениям против мирного населения в Херсонской и Запорожской областях.

Расстрелы мирных жителей и военных, пытки, насилие и грабеж. Это то, чем "прославились" подчиненные ликвидированного генерал-майора. Под его командованием оккупанты обстреливали и фактически уничтожали мирные города Херсонской области.