Внаслідок удару по Курщині на початку липня загинув майже увесь командний склад 155-ї бригади морської піхоти. Тоді ж було ліквідовано "найжирнішу ціль" за посадою з початку повномасштабного вторгнення – заступника командувача військово-морського флоту Росії генерал-майора Михайла Гудкова, передає 24 Канал.

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На концерті Кобзона – новий глядач

Тепер росіяни бідкаються про втрату ще одного генерал-майора. Новоспеченого глядача на концерті Кобзона звуть Олександр Корнєв. Він був командувачем 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії. Зазначається, що Корнєв вирушив до пекла "при виконанні бойового завдання". Цю фразу ворог традиційно використовує для "замилювання" втрат серед командирів.

Зауважимо, що військовослужбовці підрозділів дивізії, яку очолював Корнєв, причетні до військових злочинів проти мирного населення у Херсонській та Запорізькій областях.

Розстріли мирних жителів та військових, тортури, насильство та грабіж. Це те, чим "прославилися" підлеглі ліквідованого генерал-майора. Під його командуванням окупанти обстрілювали та фактично знищували мирні міста Херсонської області.