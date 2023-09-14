Без матери остался сын. Родные вспоминают Ирину как очень светлого человека. Ее так и называли "наш светлячок". Защитница осталась в памяти людей веселой, дружелюбной и коммуникабельной.

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Женщина проживала в Широком (Днепропетровская область).

Царство Небесное! Вечная память о нашей дорогой сестре батальона. Ее служба была примером для всех собратьев. Трудно отдавать себе отчет, что Иры больше нет,

– заявил собрат защитницы Андрей Корсун.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным Ирины Пономаренко. Вечная память и благодарность украинской защитнице.

В Днепре скончалась военная медикиня

В Днепре ушла из жизни Ирина Казьмина – известная военная медик. Как старший лейтенант медицинской службы и хирург она спасала жизни украинских героев. Ирина служила в одной из комендатур охраны и обслуживания воздушного командования "Восток". Близкие говорят, что Ирина с детства мечтала стать врачом. Ее мечта сбылась.

Причину смерти женщины пока не раскрывают. В последний путь мужественного медика провели 13 сентября.