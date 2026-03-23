Правда ли, что любую женщину могут поставить на воинский учет: что говорят в МО и ТЦК

Недавно получил огласку случай с Ириной Харациди-Логиновой, которую незаконно поставили на воинский учет. Оказалось, что это история с продолжением, ведь Ирина утверждает, что в похожую ситуацию попали и другие женщины. Ее муж, журналист "Радио Свобода" Егор Логинов, написал, что любую женщину в Украине могут сделать военнообязанной.

24 Канал пообщался с Сергеем Ильиным, коммуникационным менеджером цифрового направления Минобороны, и с Андреем Подиком, начальником Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ, чтобы выяснить ситуацию. Наши собеседники говорят: нельзя говорить, что такие случаи массовые. То есть утверждение, что отныне любую женщину могут поставить на учет, не совсем правильные.

Что за ситуация произошла с Ириной Харациди-Логиновой?

Об этом случае рассказало Суспильне 19 марта.

Ирина училась в Харькове, где ее поставили на воинский учет. Женщина этого не знала. Свои данные в Резерв+ увидела случайно – когда подавала отчетность в Министерство обороны по военнообязанным как руководитель отдела кадров одной из компаний.

Оснований для постановки на воинский учет не было, ведь Ирина филолог. Она не имеет медицинского или фармацевтического образования.

Женщина подумала, что это ошибка, поэтому не переживала. Но через несколько месяцев ей позвонили из Харьковского ТЦК – мол, разыскивают как уклониста. Сняться с учета ей до сих пор не удалось. Правда, с розыска ее уже сняли.

Обратите внимание! В комментарии 24 Каналу Сергей Ильин сказал: снять Ирину с учета рассчитывают в ближайшее время.

История с продолжением: Ирина и ее муж утверждают, что в похожей ситуации и другие женщины

20 марта Ирина выложила сообщение в фейсбуке о том, что к ней обратились другие женщины, которые тоже попали в такую ситуацию. Сама Ирина хочет подать в суд, поскольку Харьковский ТЦК не может проверить законность внесения ее данных в реестр из-за того, что данные были утеряны.

И с воинского учета снять меня ТЦК не могут. Потому докажи, что ты туда не становилась и была внесена незаконно. В законе не прописаны случаи исключения лиц с воинского учета, которые были внесены туда незаконно. Вдумайтесь: нет правовых оснований исключить с учета человека, который там не должен быть. (...) Мои данные незаконно использовали, исказили (дописали ВВК, которое я никогда не проходила), распространили ложную информацию и обвинили меня в административном правонарушении,

– подчеркнула она.

Женщина завершила свое сообщение так: "Я не боюсь быть мобилизованной, я боюсь жить там, где права человека и Конституция – это ничто".

Ее муж, медийщик "Радио Свобода" Егор Логинов 21 марта добавил, что таких женщин уже 7. Они обратились к Ирине после того, как ее история получила огласку.

Мы сначала думали, что это бюрократическая единичная ошибка, но после публикации сюжета на Суспильном Ире в личные написали другие женщины с разным образованием и профессиями, но с абсолютно аналогичными историями. То есть смело можно говорить о тенденции. Учитывая все это, должна спросить чиновников – вы понимаете возможные последствия подобных прецедентов? Сколько женщин, на которых в значительной степени держится экономика, дети и многое другое, уедут из Украины не потому, что боятся мобилизации, а потому, что будут чувствовать абсолютную бесправность по отношению к себе? Если вы готовитесь сделать всех женщин военнообязанными – сообщите об этом официально,

– эмоционально высказался Егор Логинов.

Он отметил: любую женщину в Украине могут сделать военнообязанной в обход всех законных процедур. А снять с воинского учета уже невозможно, о чем свидетельствует кейс Ирины.

Что говорят в МО и ТЦК о ситуации с Ириной и в целом?

Поскольку ТЦК подчиняются Сухопутным силам, 24 Канал попросил о комментарии Андрея Подика, начальника Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ.

Господин Андрей признал, что действительно есть сложности со снятием Ирины с воинского учета, ведь на это должны быть основания. Он посоветовал, чтобы представители ТЦК связались с женщиной, извинились перед ней и максимально быстро сняли ее с учета.

Также выясняют, как данные Ирины попали в Харьковский ОТЦК.

Анализируя эту ситуацию, я вижу, что это ошибка. Как она произошла, на каком этапе, кто ее ввел в базу данных и где они взяли основания для того, чтобы вводить в базу данных, – никто не понимает. Потому что оператор системы "Оберег" говорит, что они не вводили,

– рассказал военный.

Однако в Сухопутных силах признают: Ирина имеет полное право обращаться в суд.

"Мы это понимаем. Мы признаем свою ошибку. Но это неумышленная ошибка. В диалоге, в коммуникациях мы разобрались, что есть эта ошибка, и поэтому стараемся, чтобы этих ошибок не было. Но никто не гарантирует, что опять где-то не произойдет системный сбой и тогда, возможно, кто-то обратится. Самая главная наша сегодня задача – быть в диалоге с людьми, быстро и оперативно решать эту проблему", – заверил Андрей Подик.

По его словам, другие женщины с похожими проблемами в ТЦК и Сухопутные силы не обращались.

Если Ирина владеет информацией и эта информация достоверна, я готов посодействовать, провести разбор всех этих моментов и устранить этот недостаток,

– пообещал начальник Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ.

Сергей Ильин, коммуникационный менеджер цифрового направления Минобороны, прокомментировал ситуацию так: "Сейчас мы связываемся с Ириной, чтобы заверить ее, что ее вопросом занимаются. И рассчитываем в ближайшее время этот вопрос решить".

Речь именно о снятии Ирины Харациди-Логиновой с воинского учета.

Что делать, если вас поставили на воинский учет незаконно

Следует сделать несколько вещей:

Зафиксировать ошибку – сделать скриншот в приложении Резерв+ или получить электронный военно-учетный документ.

Обратиться в ТЦК с письменным запросом, требуя объяснить основания постановки на учет и удалить соответствующие данные.

Подготовить документы, подтверждающие образование, в частности дипломы.

Если ТЦК отказывает или не реагирует, следующим шагом является обращение в административный суд с иском о признании противоправными действия ТЦК.

"Судебно-юридическая газета" рассказала, какая судебная практика есть в таких случаях. В 2026 году харьковские суды уже несколько раз становились на сторону женщин, признавая действия ТЦК противоправными. Именно в Харькове больше всего таких случаев. В каждом из них ТЦК ссылались на потерю архива в 2022 году в результате боевых действий. В то же время был прецедент, когда суд поддержал действия ТЦК.