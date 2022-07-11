Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Предоставление этого ракетного комплекса позволит атаковать вражескую авиацию и ракеты на большом расстоянии.

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Украина может усилить систему ПВО

Юрий Игнат отметил, что Германия согласилась поставлять ракетные комплексы IRIS-T, правда, может делать это не так быстро, как хотела бы Украина.

Также серьезным усилением для ПВО могут стать норвежские комплексы NASAMS, которые оборудованы американскими ракетами и на вооружении США защищают Белый дом.

Максимальная дальность обоих ракетных комплексов – 40 километров, поэтому Украина планирует вести переговоры о предоставлении дальнобойного оружия.

В дальнейшем мы планируем больше привлекать наших иностранных партнеров, вести больше переговоров о предоставлении других средств, в частности, дальнобойных, так как NASAMS и IRIS-T – это до 40 километров (дальность – 24 канала). Такие системы, как Patriot, это уже речь идет о 150 километрах, для того, чтобы как можно дальше держать на расстоянии самолеты оккупантов и другие воздушные цели, в частности ракеты,

– подчеркнул Игнат.

Предоставление Украине оружия для усиления ПВО

Немецкий канцлер Олаф Шольц еще в мае заявил о предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности IRIS-T. Однако впоследствии глава МИД страны Анналена Бербок сообщила о том, что на то, чтобы передать оружие Украине, уйдут месяцы.

В то же время 1 июля в рамках новой военной помощи президент США Джо Байден заявил о предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение и подчеркнул, что это позволит существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства.

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