Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Надання цього ракетного комплексу дозволить атакувати ворожу авіацію та ракети на великій відстані.

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Україна може посилити систему ППО

Юрій Ігнат зазначив, що Німеччина погодилася постачати ракетні комплекси IRIS-T, щоправда може робити це не так швидко, як би хотіла Україна.

Також серйозним посиленням для української ППО можуть стати норвезькі комплекси NASAMS, які обладнані американськими ракетами та на озброєнні США захищають Білий дім.

Максимальна дальність обох ракетних комплексів – 40 кілометрів, тому Україна планує вести переговори щодо надання далекобійної зброї.

Надалі ми плануємо більше залучати наших іноземних партнерів, вести більше переговорів про надання інших засобів, зокрема далекобійних, тому що NASAMS та IRIS-T – це до 40 кілометрів (дальність – 24 канал). Такі системи як Patriot, це вже мова йде про 150 кілометрів, для того, щоб якомога далі тримати на відстані літаки окупантів та інші повітряні цілі, зокрема ракети,

– наголосив Ігнат.

Надання Україні зброї для посилення ППО

Німецький канцлер Олаф Шольц ще у травні заявив про надання Україні зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дальності IRIS-T. Однак згодом глава МЗС країни Анналена Бербок повідомила, що на те, щоб передати зброю Україні підуть місяці.

Водночас 1 липня в межах нової військової допомоги, президент США Джо Байден заявив про надання Україні зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Президент України Володимир Зеленський подякував за це рішення і наголосив, що це дозволить суттєво посили протиповітряну оборону нашої держави.

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