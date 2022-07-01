Про це президент заявив у традиційному вечірньому зверненні 1 липня, передає 24 канал. Він наголосив, що NASAMS значно посилять українську протиповітряну оборону.

Увага Передадуть NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Особливо вдячний США, особисто Байдену за оголошений сьогодні пакет підтримки для України, який включає NASAMS – дуже потужні системи зенітно-ракетний комплекс, який посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали саме заради такого постачання,

– зазначив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського 1 липня: дивіться відео