Ирэна Карпа поделилась эпической историей, как вручала Макрону книгу Сенцова
Президент Франции Эмануэль Макрона на выставке в Париже откровенно проигнорировал стенд России, зато принял в подарок книгу рассказов украинского режиссера, который находится в плену в России, Олега Сенцова.
Историю о том, как писательнице, которая является первым секретарем посольства Украины во Франции, удалось лично вручить книгу рассказов Олега Сенцова в руки Эмануэлю Макрону, Карпа написала на своей странице в Facebook.
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Спины стояли плотно. Пробить стену людей, которыке приготовили смартфоны для щелчка звезды, очень нелегко. Когда между нами и дефиле оставалась толщина из трех-четырех граждан, стало ясно, что или сейчас, или ползти под ногами. И тогда я начала каждому заглядывать в глаза и говорить: "Это украинский политзаключенный. Режиссер в российской тюрьме. Мне очень важно передать его рассказ Макрону",
— рассказывает писательница.
По ее словам, в этот момент, как это бывает только в фильмах, люди начали расступаться.
"И тут он прямо передо мной, этот прекрасный, улыбчивый и не очень больше меня Эмманюэль Макрон. "Господин президент, — говорю я. — Это Олег Сенцов, украинский режиссер в российской тюрьме". — "Я знаю! Я была на вечере в его поддержку!" — говорит министр культуры Франсуаз Ниссен. Спасибо ей, Макрон жмет мне руку. "А вы кто?" — спрашивает. "Я украинская писательница. С украинского посольства... Нам очень нужна ваша поддержка в этом деле", — говорю. "Она у вас есть". И Эммануэль Макрон взял книгу", — написала Ирэна Карпа.
Писательница также поделилась несколькими фото, на которых видно, как она вручает книгу Макрону и пожимает ему руку.
К слову, после приглашения на парижский книжный салон президент Франции не захотел посещать российский стенд.
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