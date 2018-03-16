Ірена Карпа поділилась епічною історією, як вручала Макрону книжку Сенцова
Президент Франції Емануель Макрон на книжковій виставці у Парижі відверто проігнорував стенд Росії, зате прийняв у подарунок книгу оповідань українського режисера, який перебуває у полоні в Росії, Олега Сенцова.
Історію про те, як письменниці, яка є першим секретарем посольства України у Франції, вдалось особисто вручити книгу оповідань Олега Сенцова в руки Емануелю Макрону, Карпа написала на своїй сторінці у Facebook.
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Спини стояли щільно. Пробити стіну людей, що наготували смартфони для клацання зірки, дуже нелегко. Коли між нами і дефіле лишалася товщина з трьох-чотирьох громадян, стало ясно, що або зараз, або повзти під ногами. І тоді я почала кожному заглядати в очі і казати: "Це український політв’язень. Режисер у російській тюрмі. Мені дуже важливо передати його оповідання Макрону",
– розповідає письменниця.
За її словами, в цей момент, як це буває тільки в фільмах, люди почали розступатися.
"І тут він просто переді мною, цей красивий, усміхнений і не дуже більший за мене Емманюель Макрон. "Пане президенте, – кажу я. – Це Олег Сенцов, український режисер в російській тюрмі". – "Я знаю! Я була на вечорі на його підтримку!" - каже міністерка культури Франсуаз Ніссен. Дякую їй, Макрон тисне мені руку. "А ви хто?" – питає. "Я українська письменниця. З українського посольства... Нам дуже потрібна ваша підтримка у цій справі", – кажу. "Вона у вас є". І Емманюель Макрон узяв книжку", – написала Ірена Карпа.
Письменниця також поділилась кількома фото, на яких видно, як вона вручає книжку Макрону і тисне йому руку.
До слова, після запрошення на паризький книжковий салон президент Франції не захотів відвідувати російський стенд.
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