В Ирландии поддержка вступления в НАТО рекордно выросла после нападения России на Украину

После нападения России на Украину жители Ирландии начали активнее задумываться о вступлении в НАТО. Об этом свидетельствуют свежие результаты опросов.

Опрос, проведенный Business Post совместно с Red C показал, каково отношение жителей Ирландии к вступлению в НАТО. Оказалось, что каждый второй хотел бы, чтобы страна стала частью Альянса.

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В Ирландии рекордная поддержка вступления в НАТО

Результаты опроса свидетельствуют о том, что уже 48% респондентов стремятся к вступлению в НАТО. Отметим, что против этого выступили 39% опрошенных.

В издании подчеркивают, что это рекордный уровень поддержки вступления в Альянс в Ирландии. Для сравнения, такой же опрос в январе – до начала войны России против Украины – показал, что вступление в НАТО поддерживают лишь 34%.

Также 59% ирландцев стремятся, чтобы страна существенно увеличила расходы на войско. Зато против этого выступили более четверти опрошенных – 28%.

А еще ирландцы не против того, чтобы их войска были частью потенциальной будущей армии Европы. Таково желание 46% респондентов в стране.

Отметим, что Ирландия ежегодно на оборону страны тратит 1,1 миллиарда евро. Это всего 0,2% от ВВП страны. И это самый низкий показатель по всему Евросоюзу.

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