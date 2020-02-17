Ирландия жалуется на деятельность российских разведчиков в стране и возле ее берегов

Правоохранительные органы Ирландии подозревают российскую разведку в осуществлении активной деятельности как внутри островной страны, так и возле ее границ. Опасение ирландцев дошло до предположений, что Россия намерена использовать государство в качестве своей базы.

У берегов Ирландии, в частности, российские разведчики исследуют оптоволоконные кабели, которые соединяют Америку с Европой, пишет издание The Times.

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Ирландские правоохранители подозревают, что россияне ищут слабые места кабелей, чтобы в будущем прибегнуть к возможным диверсиям. В частности, специально повредить оптоволокно.

Также Ирландия подозревает, что россияне изучали инфраструктуру аэропорта в Дублине. По мнению местных властей, разведчиков послало Главное разведывательное управление России.

Что еще известно о разведывательной деятельности России в Европе?Российская разведка действует практически в каждой стране Европы. Разведчики могут просто собирать информацию об инфраструктуре определенных стран, а могут и прибегать к диверсиям, в том числе убийствам.



Так, например, именно российские разведчики пытались убить Сергея Скрипаля в британском Солсбери и именно они убили в Германии грузинского военного командира Зелимхана Хангошвили.