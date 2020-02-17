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      Ирландия жалуется на деятельность российских разведчиков в стране и возле ее берегов

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      Ірландія боїться активної діяльності російської розвідки / фото: ГРУ Росії

      Правоохранительные органы Ирландии подозревают российскую разведку в осуществлении активной деятельности как внутри островной страны, так и возле ее границ. Опасение ирландцев дошло до предположений, что Россия намерена использовать государство в качестве своей базы.

      У берегов Ирландии, в частности, российские разведчики исследуют оптоволоконные кабели, которые соединяют Америку с Европой, пишет издание The Times.

      Интересно: В США заявили, что не верят в способность России достроить "Северный поток-2"

      Ирландские правоохранители подозревают, что россияне ищут слабые места кабелей, чтобы в будущем прибегнуть к возможным диверсиям. В частности, специально повредить оптоволокно.

      Также Ирландия подозревает, что россияне изучали инфраструктуру аэропорта в Дублине. По мнению местных властей, разведчиков послало Главное разведывательное управление России.

      Что еще известно о разведывательной деятельности России в Европе?Российская разведка действует практически в каждой стране Европы. Разведчики могут просто собирать информацию об инфраструктуре определенных стран, а могут и прибегать к диверсиям, в том числе убийствам.

      Так, например, именно российские разведчики пытались убить Сергея Скрипаля в британском Солсбери и именно они убили в Германии грузинского военного командира Зелимхана Хангошвили.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Ирландия Новости политики
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