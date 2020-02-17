Ірландія скаржиться на діяльність російських розвідників у країні та біля її берегів

Правоохоронні органи Ірландії підозрюють російську розвідку у здійсненні активної діяльності як всередині острівної країни, так і біля її кордонів. Побоювання ірландців дійшло до припущень, що Росія має намір використовувати державу в якості власної бази.

Біля берегів Ірландії, зокрема, російські розвідники досліджують оптоволоконні кабелі, які соплучають Америку з Європою, пише видання The Times.

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Ірландські правоохоронці підозрюють, що росіяни шукають слабкі місця кабелів, щоб у майбутньому вдатися до можливих диверсій. Зокрема, спеціально пошкодити оптоволокно.

Також Ірландія підозрює, що росіяни вивчали інфраструктуру аеропорту в Дубліні. На думку місцевої влади, розвідників послало Головне розвідувальне управління Росії.

Що ще відомо про розвідувальну діяльність Росії у Європі?Російська розвідка діє практично в кожній країні Європи. Розвідники можуть просто збирати інформацію про інфраструктуру певних країн, а можуть і вдаватися до диверсій, зокрема вбивств.



Так, наприклад, саме російські розвідники намагалися вбити Сергія Скрипаля у британському Солсбері і саме вони вбили у Німеччині грузинського військового командира Зелімхана Хангошвілі.