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      У США заявили, що не вірять у здатність Росії добудувати "Північний потік-2"

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      "Північний потік-2" добудувати не так просто, як Росія собі думає / Spiegel.de

      Росія вважає, що зможе порівняно швидко добудувати "Північний потік-2". У США ж переконані, що це неможливо: російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво.

      На заваді спробам Росії добудувати "Північний потік-2" стали санкції США, запроваджені у грудні 2019 року. Про це нагадав міністр енергетики США Ден Бруєтт під час Мюнхенської конференції з безпеки, пише Bloomberg

      До слова, США готують нові санкції проти "Північного потоку-2": що про це відомо 

      Бруєтт заявив, що російська сторона не зможе власними силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

      Вони не зможуть. Їм загрожує дуже тривала затримка, бо у Росії немає відповідних технологій. Якщо вони навіть розроблять її, ми подивимося, що ми зможемо зробити,
      – заявив голова міністерства енергетики США.

      І додав, що "це не так просто, як Росія собі думає" – розробити технології для прокладання газопроводу на глибині понад 30 метрів та у такий спосіб обійти санкції. 

      "Північний потік-2" мав би постачати до Європи російський газ ще у більших обсягах, ніж раніше. У США вважають, що таким чином Європа збільшила б свою енергозалежність від Росії. 

      Американцям це неприємно, що, знаєте, Німеччина, зокрема, та інші в Європі, настільки сильно покладаються на росіян, 
      – зауважив Бруєтт. 

      "Північний потік-2" та санкції: що треба знати

      • "Північний потік-2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, яким "Газпром" хоче постачати газ до Європи в обхід України. Наразі він готовий приблизно на 92%.
      • Його будівництво загальмували санкції США, які вдарили по європейських компаніях, здатних проводити глибоководні роботи з укладання труб. Тепер ці компанії відмовилися співпрацювати з Росією, а сама РФ таких технологій не має. 
      • У такий спосіб будівництво газопроводу в обхід України затягується, але у Росії досі впевнені, що добудують "Північний потік-2" попри будь-які санкції.

      Читайте також: Черговий сплеск русофобії, – Росія відреагувала на масштабні санкції США 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Газ Новини Росії Новини США Новини України Північний потік-2
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