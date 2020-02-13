США готують нові санкції проти "Північного потоку-2": що про це відомо

Нещодавно стало відомо, що американці можуть завдати ще одного удару проти "Північного потоку-2". Якщо Росія таки спробує завершити трубопровід у Балтійському морі, Палата представників і Сенат США готові прийняти ще один закон про санкції. Розповідаємо, у чому можуть полягати нові обмеження і які плани натомість має Кремль.

Що відомо про нові санкції?

Інформацію про можливі обмежувальні заходи проти "Північного потоку-2" оприлюднило видання Handelsblatt із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах Вашингтона. Так, санкції можуть ввести уже в лютому чи березні.

Цього разу вони можуть вразити:

європейських інвесторів, які беруть участь у проєкті;

компанії, які захочуть придбати газ, якщо він коли-небудь надходити через скандальний трубопровід.

Для призупинення будівництва суперечливого енергетичного проєкту, пише видання, було достатньо одного листа. Американський сенатор Тед Крус звернувся до власника спеціальної будівельної компанії Allseas Едварда Херема, погрожуючи знищити його бізнес.

Йшлося про те, що у разі, якщо Allseas продовжує завершувати трубопровід навіть один день "компанії загрожують надзвичайні та потенційно небезпечні для існування юридичні та економічні санкції". Уже наприкінці грудня Allseas відвела свої судна назад до порту. А, оскільки техніку компанії замінити складно, наразі точно невідомо, як довго триватиме пауза у будівництві і чи продовжиться воно взагалі.

До речі, США готують "пекельні санкції" проти Росії: як це вплине на Кремль

З огляду на вплив американських санкцій, трубопровід вартістю 10 мільярдів доларів ризикує стати інвестиційною руїною на дні Балтійського моря. Але німецький уряд, як і російський, не відмовляються від боротьби і сподіваються таки добудувати близько 150 кілометрів, які залишилися.

Хто і що потрапляє під санкції зараз?- судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

- іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

- керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

- транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Як реагують у Німеччині?

Безкомпромісна суворість американців стала несподіваною як для менеджерів "Північного потоку-2", так і для урядів Німеччини та Росії. Останні гніваються, проте відчувають власне безсилля.

Передусім тому, що закон про санкції передбачав перехідний період – 30 днів. І цього, певно, було б достатньо для завершення роботи. Але Тед Крус в своєму листі дав зрозуміти: економічні покарання проти компаній-укладачів трубопроводу застосовуватимуться негайно.



Allseas припинила використовувати свої судна для будівництва газогону / Getty Images

У Берліні ж уважно стежать за розвитком подій та не поспішають робити гучні заяви.

Ми робимо все можливе для того, щоб проєкт "Північний потік-2" був завершений. Німеччина та ЄС не можуть дозволити Вашингтону диктувати свою енергетичну політику,

– зазначає речник групи SPD з економічної політики Бернд Вестфал.

Ще однією причиною для занепокоєння є питання екології. Без російського природного газу амбіційні цілі щодо захисту клімату в Німеччині не можуть бути досягнуті в коротко- та середньостроковій перспективі, якщо ФРН хоче підтримувати доступні ціни на електроенергію.



Наразі доля "Північного потоку-2" достеменно невідома / Getty Images

Очільник Східного комітету німецького бізнесу Олівер Гермес також зазначив Handelsblatt, що ЄС повинен навчитися захищатися:

Якщо ми не знайдемо ефективної відповіді на такі екстериторіальні санкції, європейська економіка стане ігровим м'ячем для американців і китайців.

І можливості для протидії є. Однак європейці остерігаються їх застосовувати. Йдеться передусім про зустрічні санкції проти американських компаній. Європейський ринок так само важливий для американських компаній, як і американський ринок для компаній з Європи, тому контрсанкції були б болісними.

Сама канцлерка Німеччини Ангела Меркель зазначала, що газогін "потрібно довести до кінця" і від цього нібито виграють усі: "Усі зацікавлені в диверсифікації своїх газових постачань, але це – дуже важливий проєкт". За її словами, американські санкції цьому не завадять.

Відповідь Росії

У Росії запевняють: "Північний потік-2" буде добудовано навіть попри санкції. Уже 9 лютого російські ЗМІ повідомили, що судно "Газпрому", яке здатне добудувати газопровід, – "Академік Черський" – вийшло з порту та 22 лютого має прибути в Сінгапур.

Раніше президент Російської об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов зазначав, що Москва може може спроєктувати та побудувати спеціальне судно-трубоукладач для завершення будівництва "Північного потоку–2". Всього для цього знадобиться близько шести років.

Очільник "Газпрому" Олексій Міллер також заявив, що Росія добудує газопровід "Північний потік-2" своїми силами. Однак, це може зайняти більше часу, ніж планувалося. Тоді як Володимир Путін, після січневих переговорів з Ангелою Меркель, висловив сподівання, що газогін буде добудовано максимум у першому кварталі 2021 року.



Конструкції газопроводу в Ленінградській області Росії / Getty Images

Як пише Handelsblatt, на технічну підтримку з боку Німеччини Росії очікувати не варто – у Берліні занадто турбуються, що це ще більше роздратує американців. Натомість федеральний уряд покладається на дипломатію.



Найімовірнішим кандидатом для просування останніх кілометрів називають вищезгадане судно "Академік Черський", яке відповідає необхідним вимогам. Його росіяни використовували для прокладки трубопроводів у арктичних водах. На думку експертів, шлях судна до Балтійського моря займе до двох місяців.

Ще одне російське судно, про яке згадують у цьому контексті – "Фортуна" – підходить лише для прокладки труб на мілководді або біля узбережжя, тому для продовження будівництва газопроводу не підходить.

Чому від санкцій США проти "Північного потоку-2" виграє Україна – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Окрім німецьких компаній Uniper та Wintershall Dea, до "Північного потоку-2" також залучені французька Engie, австрійська OMV та британсько-голландська група Shell. Вони відповідають за 50% фінансування проекту. "Газпром" є власником і оператором газопроводу.



Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2". Противниками скандального газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.



20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку". Після цього припинила роботу швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для газопроводу.