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      Росія таки добудує "Північний потік-2" своїми силами, – Міллер

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      Володимир Путін і Олексій Міллер / ТАСС

      Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія добудує газопровід "Північний потік-2" своїми силами. Однак, це може зайняти більше часу, ніж планувалося.

      Міллер зазначив, що "Газпром" не бачить  технологічних перешкод, для подолання яких потрібна була б допомога зовнішніх сил. Про це повідомляє "Интерфакс".

      До теми: "Північний потік-2" потрібно довести до кінця, – Меркель

      До слова, 11 січня президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель на зустрічі в Москві обговорили газове питання. Меркель заявила, що проєкт "Північний потік-2" в обхід України потрібно довести до кінця.

      За словами Меркель, від того, що газопровід добудують, виграють усі країни Європи.

      Канцлерка також додала, що, на її думку, "Північний потік-2" вдасться добудувати, а санкції США не завадять.

      Чи зможе Росія самостійно добудувати "Північний потік-2"

      Росія не може використати свої кораблі для продовження укладання газопроводу "Північний потік-2" замість швейцарських.

      Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будівництво, не має дозволу на використання у територіальних водах Данії. Водночас, він має необхідне обладнання, аби завершити будівництво "Північного потоку-2".

      Дозвіл на роботи, який Данія видала 30 жовтня 2019 року, передбачає що кораблі повинні мати систему динамічного позиціювання. Натомість у російського корабля такої системи нема.

      "Академік Черський" – єдиний корабель, який міг би продовжити будівництво попри американські санкції.

      Його росіяни використовували для прокладки морських трубопроводів в арктичних водах. Наразі "Академік Черський" перебуває на Далекому Сході Росії. Йому потрібно буде пливти 2 місяці, щоб продовжити роботи у Данії.

      Що відомо про "Північний потік2"Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.


      Мапа "Північного потоку-2"

      Що відомо про газовий контракт між Україною та Росією

      • 30 грудня 2019 року Україна та Росія підписали контракт на транзит російського газу через Україну до Євросоюзу терміном на 5 років. А вже з 1 січня 2020 року "Газпром" почав транспортувати свій газ через Україну до ЄС.
      • Мінімально гарантоване прокачування українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні 4.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Газпром Північний потік-2 Новини Росії Олексій Міллер
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