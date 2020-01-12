Росія таки добудує "Північний потік-2" своїми силами, – Міллер

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія добудує газопровід "Північний потік-2" своїми силами. Однак, це може зайняти більше часу, ніж планувалося.

Міллер зазначив, що "Газпром" не бачить технологічних перешкод, для подолання яких потрібна була б допомога зовнішніх сил. Про це повідомляє "Интерфакс".

До теми: "Північний потік-2" потрібно довести до кінця, – Меркель

До слова, 11 січня президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель на зустрічі в Москві обговорили газове питання. Меркель заявила, що проєкт "Північний потік-2" в обхід України потрібно довести до кінця.

За словами Меркель, від того, що газопровід добудують, виграють усі країни Європи.

Канцлерка також додала, що, на її думку, "Північний потік-2" вдасться добудувати, а санкції США не завадять.

Чи зможе Росія самостійно добудувати "Північний потік-2"

Росія не може використати свої кораблі для продовження укладання газопроводу "Північний потік-2" замість швейцарських.

Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будівництво, не має дозволу на використання у територіальних водах Данії. Водночас, він має необхідне обладнання, аби завершити будівництво "Північного потоку-2".

Дозвіл на роботи, який Данія видала 30 жовтня 2019 року, передбачає що кораблі повинні мати систему динамічного позиціювання. Натомість у російського корабля такої системи нема.

"Академік Черський" – єдиний корабель, який міг би продовжити будівництво попри американські санкції.

Його росіяни використовували для прокладки морських трубопроводів в арктичних водах. Наразі "Академік Черський" перебуває на Далекому Сході Росії. Йому потрібно буде пливти 2 місяці, щоб продовжити роботи у Данії.

Що відомо про "Північний потік2"Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.



Мапа "Північного потоку-2"

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