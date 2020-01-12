Россия таки достроит "Северный поток-2" своими силами, - Миллер

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия достроит газопровод "Северный поток-2" своими силами. Однако, это может занять больше времени, чем планировалось.

Миллер отметил, что "Газпром" не видит технологических препятствий, для преодоления которых нужна была бы помощь внешних сил. Об этом сообщает "Интерфакс".

К теме: "Северный поток-2" нужно довести до конца, – Меркель

К слову, 11 января президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве обсудили газовый вопрос. Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" в обход Украины нужно довести до конца.

По словам Меркель, от того, что газопровод достроят, выиграют все страны Европы.

Канцлер также добавила, что, по ее мнению, "Северный поток-2" удастся достроить, а санкции США не помешают.

Сможет ли Россия самостоятельно достроить "Северный поток-2"

Россия не может использовать свои корабли для продолжения укладки газопровода "Северный поток-2" вместо швейцарских.

Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строительство, не имеет разрешения на использование в территориальных водах Дании. В то же время, он имеет необходимое оборудование, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".

Разрешение на работы, которое Дания выдала 30 октября 2019 года, предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. При этом у российского корабля такой системы нет.

"Академик Черский" – единственный корабль, который мог бы продолжить строительство, несмотря на американские санкции.

Его россияне использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Сейчас "Академик Черский" находится на Дальнем Востоке России. Ему нужно будет плыть 2 месяца, чтобы продолжить работы в Дании.

Что известно о " Северном потоке 2"

Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.



Карта "Северного потока-2"

Что известно о газовом контракте между Украиной и Россией