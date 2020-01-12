17:40
12 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Россия таки достроит "Северный поток-2" своими силами, - Миллер

      19 Читати новину українською
      Владимир Путин и Алексей Миллер / ТАСС

      Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия достроит газопровод "Северный поток-2" своими силами. Однако, это может занять больше времени, чем планировалось.

      Миллер отметил, что "Газпром" не видит технологических препятствий, для преодоления которых нужна была бы помощь внешних сил. Об этом сообщает "Интерфакс".

      К теме: "Северный поток-2" нужно довести до конца, – Меркель

      К слову, 11 января президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве обсудили газовый вопрос. Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" в обход Украины нужно довести до конца.

      По словам Меркель, от того, что газопровод достроят, выиграют все страны Европы.

      Канцлер также добавила, что, по ее мнению, "Северный поток-2" удастся достроить, а санкции США не помешают.

      Сможет ли Россия самостоятельно достроить "Северный поток-2"

      Россия не может использовать свои корабли для продолжения укладки газопровода "Северный поток-2" вместо швейцарских.

      Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строительство, не имеет разрешения на использование в территориальных водах Дании. В то же время, он имеет необходимое оборудование, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".

      Разрешение на работы, которое Дания выдала 30 октября 2019 года, предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. При этом у российского корабля такой системы нет.

      "Академик Черский" – единственный корабль, который мог бы продолжить строительство, несмотря на американские санкции.

      Его россияне использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Сейчас "Академик Черский" находится на Дальнем Востоке России. Ему нужно будет плыть 2 месяца, чтобы продолжить работы в Дании.

      Что известно о " Северном потоке 2"
      Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.


      Карта "Северного потока-2"

      Что известно о газовом контракте между Украиной и Россией

      • 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз сроком на 5 лет. А уже с 1 января 2020 года "Газпром" начал транспортировать свой газ через Украину в ЕС.
      • Минимально гарантированная прокачка по украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие 4.
      Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео
      сегодня
      2602
      Автор: Северин Трач
      Теги: Алексей Миллер Новости России Северный поток-2 Газпром Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:11 Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео
      Олена Кук 2600
      сегодня , 16:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 1982
      сегодня , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 864
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Геннадии Боголюбове
      Світлана Попова 643
      11 января , 23:35 Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео
      Ірина Вихрущ 95517
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук