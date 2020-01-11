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      "Северный поток-2" нужно довести до конца, – Меркель

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      Меркель считает, что "Северный поток-2" нужно довести до конца / 24 канал

      Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве обсудили газовый вопрос. Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" в обход Украины нужно довести до конца.

      Об этом канцлер рассказала на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции.

      Читайте также: Путин и Меркель в Москве обсудили Украину: детали разговора

      Мы говорили о проекте "Северный поток-2". Он благодаря новому европейскому законодательству легитимирован, нам надо довести его до конца,
      – отметила Меркель.

      По словам Меркель, от того, что газопровод достроят, выигрывают все страны Европы. "Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", – сказала Меркель.

      Канцлер также добавила, что, по ее мнению, "Северный поток-2" удастся достроить, а санкции США не помешают. Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить газопровод, но несколько позже, чем планировалось.

      Меркель также положительно отметила продолжение транзита российского газа через Украину. Путин в ответ сказал, что считает договоренности взаимовыгодными и сбалансированными как для России, так и для Украины.

      Что известно о Северном потоке-2?
      Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС. Через него "Газпром" хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.

      Что известно о газовом контракте между Украиной и Россией

      • 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз сроком на 5 лет. А уже с 1 января 2020 года "Газпром" начал транспортировать свой газ через Украину в ЕС.
      • Минимально гарантированная прокачка по украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие 4.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Евросоюз Новости США Украина – Россия Новости политики Ангела Меркель Владимир Путин Северный поток-2 Газ Газовый контракт Новости России
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