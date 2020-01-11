"Северный поток-2" нужно довести до конца, – Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве обсудили газовый вопрос. Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" в обход Украины нужно довести до конца.

Об этом канцлер рассказала на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции.

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Мы говорили о проекте "Северный поток-2". Он благодаря новому европейскому законодательству легитимирован, нам надо довести его до конца,

– отметила Меркель.

По словам Меркель, от того, что газопровод достроят, выигрывают все страны Европы. "Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", – сказала Меркель.

Канцлер также добавила, что, по ее мнению, "Северный поток-2" удастся достроить, а санкции США не помешают. Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить газопровод, но несколько позже, чем планировалось.

Меркель также положительно отметила продолжение транзита российского газа через Украину. Путин в ответ сказал, что считает договоренности взаимовыгодными и сбалансированными как для России, так и для Украины.

Что известно о Северном потоке-2?

Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС. Через него "Газпром" хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.

Что известно о газовом контракте между Украиной и Россией