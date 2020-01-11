Путин и Меркель в Москве обсудили Украину: детали разговора
Во время совместного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин заявил, что обсуждал вопросы войны на Донбассе. По его словам, оба политика пришли к согласию, что сейчас нет альтернативы минским договоренностям.
В вопросе урегулирования важно, что во время нашей недавней встречи в нормандском формате определены конкретные задачи, которые должны быть воплощены в жизнь, рассказал после встречи Владимир Путин.
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Путин выразил надежду, что Украина пойдет на политическое завершение войны. В частности, он похвалил украинскую власть за продление действия закона об особом статусе Донбасса.
Это хороший шаг в правильном направлении. Этот закон должен стать бессрочным, как это и предусмотрено в Минских договоренностях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции,
– заявил Путин.
Резюмируя, российский президент в очередной раз назвал войну на Донбассе "внутриполитическим кризисом", но заявил о нескольких "заинтересованных сторонах".
Высказалась относительно российско-украинской войны и Ангела Меркель. Она отметила, что в Париже состоялась поменьшей мере частично успешная встреча. Мол, тогда лидеры не успели обсудить все проблемы, но к концу года был произведен обмен пленными, а сейчас стороны работают по прекращению огня.
"Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться большего успеха, связанного с минскими договоренностями. У нас есть этот разговор, и с ним нужно работать. Есть определенные трудности, поэтому это будет продолжаться, но у нас есть твердые намерения по этому поводу", - заверила немецкий канцлер.
О чем Украина и Россия договорились во время нормандской встречи / инфографика 24 канала