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      Путин и Меркель в Москве обсудили Украину: детали разговора

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      Меркель и Путин обсудили войну в Украине / eadaily.com

      Во время совместного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин заявил, что обсуждал вопросы войны на Донбассе. По его словам, оба политика пришли к согласию, что сейчас нет альтернативы минским договоренностям.

      В вопросе урегулирования важно, что во время нашей недавней встречи в нормандском формате определены конкретные задачи, которые должны быть воплощены в жизнь, рассказал после встречи Владимир Путин.

      Интересно: Меркель едет к Путину: чего от встречи ждет Украина

      Путин выразил надежду, что Украина пойдет на политическое завершение войны. В частности, он похвалил украинскую власть за продление действия закона об особом статусе Донбасса.

      Это хороший шаг в правильном направлении. Этот закон должен стать бессрочным, как это и предусмотрено в Минских договоренностях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции,
      – заявил Путин.

      Резюмируя, российский президент в очередной раз назвал войну на Донбассе "внутриполитическим кризисом", но заявил о нескольких "заинтересованных сторонах".

      Высказалась относительно российско-украинской войны и Ангела Меркель. Она отметила, что в Париже состоялась поменьшей мере частично успешная встреча. Мол, тогда лидеры не успели обсудить все проблемы, но к концу года был произведен обмен пленными, а сейчас стороны работают по прекращению огня.

      "Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться большего успеха, связанного с минскими договоренностями. У нас есть этот разговор, и с ним нужно работать. Есть определенные трудности, поэтому это будет продолжаться, но у нас есть твердые намерения по этому поводу", - заверила немецкий канцлер.

      нормандська зустріч, про що домовилися

      О чем Украина и Россия договорились во время нормандской встречи / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Ангела Меркель Нормандская встреча 2019 Владимир Путин Новости России Минские договоренности
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