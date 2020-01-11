Путін і Меркель у Москві обговорили Україну: деталі розмови

Під час спільної пресконференції з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Володимир Путін заявив, що обговорював питання війни на Донбасі. За його словами, обоє дійшли згоди, що нині немає альтернативи мінським домовленостям.

У питанні врегулювання важливо, що під час нашої нещодавньої зустрічі у нормандському форматі визначено конкретні завдання, які мають бути втілені у життя, розповів після зустрічі Володимир Путін.

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Путін висловив сподівання, що Україна піде на політичне завершення війни. Зокрема, він похвалив українську владу за продовження дії закону про особливий статус Донбасу.

Це добрий крок у правильному напрямку. Цей закон має стати нестроковим, як це і передбачено у мінських домовленостях. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській конституції,

– заявив Путін.

Резюмуючи, російський президент вкотре назвав війну на Донбасі "внутршіньополітичною кризою", але заявив про декілька "зацікавлених сторін".

Висловилася щодо російсько-української війни і Ангела Меркель. Вона зазначила, що у Парижі відбулася щонайменше частково успішна зустріч. Мовляв, тоді лідери не встигли обговорити усі проблеми, але до кінця року був проведений обмін полоненими, а нині сторони працюють щодо припинення вогню.

"Зараз ми продовжимо роботу, щоб на наступному саміті домогтися більшого успіху, пов'язаного з мінськими домовленостями. У нас є ця розмова, і з нею потрібно працювати. Є певні труднощі, тому це триватиме, але у нас є тверді наміри щодо цього", – запевнила німецька канцлерка.



Про що Україна і Росія домовилися під час нормандської зустрічі / інфографіка 24 каналу