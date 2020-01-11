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      Путін і Меркель у Москві обговорили Україну: деталі розмови

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      Меркель і Путін обговорили війну в Україні / eadaily.com

      Під час спільної пресконференції з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Володимир Путін заявив, що обговорював питання війни на Донбасі. За його словами, обоє дійшли згоди, що нині немає альтернативи мінським домовленостям.

      У питанні врегулювання важливо, що під час нашої нещодавньої зустрічі у нормандському форматі визначено конкретні завдання, які мають бути втілені у життя, розповів після зустрічі Володимир Путін.

      Цікаво: Меркель їде до Путіна: чого від зустрічі чекає Україна

      Путін висловив сподівання, що Україна піде на політичне завершення війни. Зокрема, він похвалив українську владу за продовження дії закону про особливий статус Донбасу.

      Це добрий крок у правильному напрямку. Цей закон має стати нестроковим, як це і передбачено у мінських домовленостях. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській конституції,
      – заявив Путін.

      Резюмуючи, російський президент вкотре назвав війну на Донбасі "внутршіньополітичною кризою", але заявив про декілька "зацікавлених сторін".

      Висловилася щодо російсько-української війни і Ангела Меркель. Вона зазначила, що у Парижі відбулася щонайменше частково успішна зустріч. Мовляв, тоді лідери не встигли обговорити усі проблеми, але до кінця року був проведений обмін полоненими, а нині сторони працюють щодо припинення вогню.

      "Зараз ми продовжимо роботу, щоб на наступному саміті домогтися більшого успіху, пов'язаного з мінськими домовленостями. У нас є ця розмова, і з нею потрібно працювати. Є певні труднощі, тому це триватиме, але у нас є тверді наміри щодо цього", – запевнила німецька канцлерка.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      Про що Україна і Росія домовилися під час нормандської зустрічі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Війна на Донбасі Ангела Меркель Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Новини Росії Новини політики Новини України Мінські домовленості
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