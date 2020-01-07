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      Меркель їде до Путіна: чого від зустрічі чекає Україна

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      Чого Україна очікує від зустрічі Меркель і Путіна / pravda.com.ua

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пристала на пропозицію російського президента Володимира Путіна відвідати Москву 11 січня. В українському МЗС вже встигли заявити: очікують, що ця зустріч допоможе спонукати Росію до виконання домовленостей нормандського саміту.

      У цьому контексті Україна цінує підтримку уряду Німеччини і особисто канцлерки щодо її територіальної цілісності і державного суверенітету. Про це у коментарі "Сегодня" розповіла прессекретар МЗС Катерина Зеленко.

      До слова: Меркель на запрошення Путіна відвідає Москву: планує обговорити Україну

      Вона також зазначила, що українська сторона перебуває в тісному контакті з німецькими колегами і координує кроки щодо реалізації Мінських домовленостей.

      Востаннє це відбулося під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ України Вадима Пристайка до Берліна.

      Ми виходимо з того, що візит канцлера до Москви стане важливим в контексті спонукання Росії виконати свої зобов'язання відповідно до домовленостей, досягнутих в Парижі,
      – резюмувала Катерина Зеленко.

      Що відомо про майбутній візит Меркель до Москви?Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Москву 11 січня. Запросив її туди російський президент Володимир Путін.

      Лідери планують обговорити українське питання у контексті реалізації мінських угод від 2015 року та домовленостей, досягнутих на саміті в нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      Про що Україна і Росія домовилися на нормандській зустрічі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Ангела Меркель Володимир Путін Новини Росії МЗС України Нормандська зустріч 2019 Мінські домовленості
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