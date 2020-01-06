Меркель на запрошення Путіна відвідає Москву: планує обговорити Україну

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 11 січня відвідає Росію з робочим візитом. Запросив її сюди особисто російський президент Володимир Путін.

За повідомленням пресслужби Кремля, зустріч лідерів Росії та Німеччини пройде у Москві. Сторони планують обговорити у українське питання "в контексті реалізації мінського "Комплексу заходів" від 2015 року та домовленостей, досягнутих на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі.

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Серед інших питань Путін і Меркел обговорять:

ескалацію напруженості на Близькому сході в результаті вбивства іранського генерала Касема Сулеймані

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ситуацію в Сирії та Лівії.

Востаннє Володимир Путін і Ангела Меркель зустрічалися власне у межах вищезазначеного саміту у Росії. Тоді їхня зустріч відбувалася як у двосторонньому, так і чотиристоронньому форматах за участю ще України та Франції.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Згодом відбулася їхня телефона розмова з ініціативи російського президента. Лідери також обговорили українське питання, зокрема:

обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі

прогрес у газових перемовинах між Києвом і Москвою.

Також Путін і Меркель підтвердили настрій на подальшу підтримку проєкту "Північний потік – 2".

За деякий час Ангела Меркель обговорила обмін полоненими ще й з президентом Франції Еммануелем Макроном.