Жест гуманізму: Меркель і Макрон привітали обмін полоненими

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон привітали масштабний обмін полоненими, який відбувся 29 грудня на лінії розмежування на Донбасі між Україною, Росією і підконтрольними Кремлю бойовиками.

Лідери Франції та Німеччини вважають, що цей крок може допомогти "у відновленні довіри між сторонами". Про це повідомляє DW з посиланням на заяву представника німецького уряду.

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На їхню думку, обмін напередодні новорічних свят і православного Різдва став "довгоочікуваним жестом гуманізму". Меркель і Макрон уточнили, що обмін повинен супроводжуватися повним припиненням вогню відповідно до домовленостей.

Франція і Німеччина наголосили, що в межах нормандського формату продовжать докладати свої зусилля для врегулювання конфлікту.

Обмін полоненими 29 грудня: головне

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.



Скільки ще українців у полоні на окупованих територіях / Інфографіка 24 каналу

Відео, як відбувався обмін полоненими: