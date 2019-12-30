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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Жест гуманизма: Меркель и Макрон поздравили обмен пленными

      54 Читати новину українською
      Эммануэль Макрон и Ангела Меркель / bundesregierung.de

      Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили масштабный обмен пленными, который состоялся 29 декабря на линии разграничения в Донбассе между Украиной, Россией и подконтрольными Кремлю боевиками.

      Лидеры Франции и Германии считают, что этот шаг может помочь "в восстановлении доверия между сторонами". Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.

      Важно: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

      По их мнению, обмен накануне новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма". Меркель и Макрон уточнили, что обмен должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностями.

      Франция и Германия отметили, что в рамках нормандского формата продолжат прилагать усилия для урегулирования конфликта.

      Обмен пленными 29 декабря: главное

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.


      Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала

      Видео, как происходил обмен пленными:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Новости политики Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Украина – Россия Эммануэль Макрон Ангела Меркель Новости Франции
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