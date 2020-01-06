Меркель по приглашению Путина посетит Москву: планирует обсудить Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом. Пригласил ее сюда лично российский президент Владимир Путин.

По сообщению пресс-службы Кремля, встреча лидеров России и Германии пройдет в Москве. Стороны планируют обсудить в украинский вопрос "в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

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Среди других вопросов Путин и Меркел обсудят:

эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате убийства иранского генерала Касема Сулеймани

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ситуацию в Сирии и Ливии.

Последний раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в пределах вышеупомянутого саммита в России. Тогда их встреча проходила как в двустороннем, так и четырехстороннем форматах с участием еще Украины и Франции.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

Впоследствии состоялся их телефонный разговор по инициативе российского президента. Лидеры также обсудили украинский вопрос, в частности:

обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе

прогресс в газовых переговорах между Киевом и Москвой.

Также Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2".

Через некоторое время Ангела Меркель обсудила обмен пленными еще и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.