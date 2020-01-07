Меркель едет к Путину: чего от встречи ждет Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла предложение российского президента Владимира Путина посетить Москву 11 января. В украинском МИД уже успели заявить: ожидают, что эта встреча поможет побудить Россию к выполнению договоренностей нормандского саммита.

В этом контексте Украина ценит поддержку правительства Германии и лично канцлера по поводу ее территориальной целостности и государственного суверенитета. Об этом в комментарии " Сегодня " рассказала прессекретар МИД Екатерина Зеленко.

К слову: Меркель по приглашению Путина посетит Москву: планирует обсудить Украины

Она также отметила, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей.

Последний раз это произошло во время недавнего визита министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Берлин.

Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России выполнить свои обязательства в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже,

– резюмировала Екатерина Зеленко.

Что известно о предстоящем визите Меркель в Москву? Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву 11 января. Пригласил ее туда российский президент Владимир Путин.



Лидеры планируют обсудить украинский вопрос в контексте реализации минских соглашений от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 в Париже.