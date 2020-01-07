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      Меркель едет к Путину: чего от встречи ждет Украина

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      Чего Украина ожидает от встречи Меркель и Путина / pravda.com.ua

      Канцлер Германии Ангела Меркель приняла предложение российского президента Владимира Путина посетить Москву 11 января. В украинском МИД уже успели заявить: ожидают, что эта встреча поможет побудить Россию к выполнению договоренностей нормандского саммита.

      В этом контексте Украина ценит поддержку правительства Германии и лично канцлера по поводу ее территориальной целостности и государственного суверенитета. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказала прессекретар МИД Екатерина Зеленко.

      К слову: Меркель по приглашению Путина посетит Москву: планирует обсудить Украины

      Она также отметила, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей.

      Последний раз это произошло во время недавнего визита министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Берлин.

      Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России выполнить свои обязательства в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже,
       резюмировала Екатерина Зеленко.

      Что известно о предстоящем визите Меркель в Москву? Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву 11 января. Пригласил ее туда российский президент Владимир Путин.

      Лидеры планируют обсудить украинский вопрос в контексте реализации минских соглашений от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 в Париже.

      нормандская встреча, о чем договорились
      О чем Украина и Россия договорились на нормандской встречи / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Минские договоренности Нормандская встреча 2019 МИД Украины Новости России Владимир Путин Ангела Меркель Новости политики
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